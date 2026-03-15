Bayramda hava nasıl olacak, yağmurlu mu? 20-21-22 Mart Ramazan Bayramı hava durumu tahmini

Bayramda hava nasıl olacak 20-21-22 Mart hava durumu raporunun ardından netlik kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan günlük, haftalık ve aylık hava durumu tahminleri sayesinde, uzun zaman aralıklarında havaların nasıl olacağını il il öğrenebiliyoruz. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planı yapan vatandaşlar hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ile okullarda ara tatil aynı döneme denk geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen ve tatil planı yapan vatandaşlar tarafından bayramda havanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa 20-21-22 Mart hava durumu raporları gündem oldu.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK 2026?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 19 Mart Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları azalacak. Türkiye'nin tüm illerinde aralıklı olarak 19 Mart Perşembe günü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günlerinde de yağışların devam etmesi bekleniyor.

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yurdun batısında bahar havası hakim olacakken, doğu bölgelerinde ise kış etkileri devam edecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURSA RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da Ramazan Bayramı'nda parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Aralıklarla yağışların gerçekleşeceği, ancak havanın yurdun batı bölgelerinde bahar havasında olması bekleniyor.