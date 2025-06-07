Bayramda kavurucu sıcaklar bunaltıyor! Meteoroloji hava durumu raporunda il il uyardı

Haziran güneşi kavurucu yüzünü gösterdi, termometreler birçok kentte 38 dereceyi gördü. Meteoroloji’den gelen son uyarılar, özellikle Ege ve Güneydoğu’da yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor. İşte bayramın ikinci günü 7 Haziran Cumartesi il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün cumartesi günü hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini artıracak. Hafta sonu güney ve iç kesimlerde termometreler 40 dereceye yaklaşırken, batı bölgelerinde ise yer yer sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre; batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli'nin iç kesimleri, Aydın'ın iç bölgeleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkâri çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

TERMOMETRELER 40 DERECEYE DAYANDI

Haritaya göre sıcaklıklar birçok kentte kavurucu seviyelere ulaşacak.. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40°C’ye yaklaşırken, Adana 38°C, Antalya 37°C, Muğla 37°C, Aydın 38°C, Manisa 36°C, Gaziantep 39°C ve Kahramanmaraş 38°C ile en sıcak iller arasında yer alacak. Termometreler İstanbul’da 32°C, Ankara’da 33°C, İzmir’de ise 34°C görebilir.

RÜZGAR KUZEYDEN HAFİF ESECEK

Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıklarla birlikte rüzgârın etkisi nemin azalmasına ve kuraklık hissinin artmasına yol açabilir.

Uzmanlar, sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik hastalığı olanların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık