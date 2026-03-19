Bayramda kuaförler ve berberler çalışıyor mu kapalı mı?

Ramazan Bayramı, 2026 yılında 20 Mart Cuma gününe rastlıyor. Berberler çoğunlukla arefe günlerinde yoğun bir tempoyla hizmet sunuyor. Ancak bayramın hangi gününde dükkânların yeniden açılacağı, esnaf odalarının aldığı kararlara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Peki, berberler bayramda açık mı? Kuaförler ile berberler bayram süresince çalışıyor mu, yoksa kapalı mı oluyor?

BERBERLER VE KUAFÖRLER BAYRAMIN 1. GÜNÜ HİZMET VERİYOR MU?

Türkiye genelinde geleneksel uygulamaya göre berber ve kuaförlerin büyük bölümü Ramazan Bayramı’nın 1. gününde kapalı olmaktadır. Arefe gününde yaşanan yoğunluk ve geç saatlere kadar devam eden çalışma temposu nedeniyle esnafın dinlenmesi hedeflenmektedir.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ BERBERLER FAALİYET GÖSTERİYOR MU?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde çalışma durumu çoğunlukla işletme sahibinin tercihine bırakılmaktadır. Pek çok mahalle berberi bayramın ikinci gününde de kapalı kalmayı seçerken, merkezi konumlarda ve çarşı içinde yer alan salonların bir kısmı bayramın 3. gününden itibaren olağan mesai düzenine dönmektedir