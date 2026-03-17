Bayramda kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 19-20-21-22 Mart Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi çalışma durumu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bayramda açık mı, kapalı mı soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı resmi tatili ise 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Ramazan Bayramı'nda kütüphanelerin çalışma durumu gündeme geldi. Peki bayramda kütüphaneler açık mı, kapalı mı? İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 19-20-21-22 Mart çalışma durumu...

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'nda 3.5 gün resmi olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tatili 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Pazartesi gününden itibaren ise resmi tatil sona erecek. Bu kapsamda bankalar, Borsa İstanbul, okullar, belediyeler, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, noterler, döviz büroları, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Öğrenciler tarafından ise bayramda kütüphaneler açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor.

BAYRAMDA KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için kütüphaneler kapalı olacak. Ancak bazı kütüphanelerin durumu değişiklik gösterebiliyor. Özel kütüphaneler resmi tatillerde hizmet vermeye devam ediyor. Öğrenciler gidecekleri kütüphaneleri arayarak bilgi alabilirler.

BAYRAMDA MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kütüphane Ramazan Bayramı nedeniyle 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 18.00'de kapanacak. 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kapalı olacak. Konuyla ilgili kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Değerli okuyucularımız Ramazan Bayramı dolayısıyla Kütüphanemiz, 19 Mart Perşembe günü saat 18.00'de kapanıp 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de açılacaktır."

