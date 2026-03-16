Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros 20-21-22 Mart çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu kapsamda 19 Mart yarım gün, 20-21-22 Mart tarihlerinde belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri, nüfus müdürlükleri, noterler, Borsa İstanbul, bankalar ve kargo firmaları kapalı olacak. Bu kurumların haricinde bazı özel şirketler Ramazan Bayramı'nda kapalı oluyor. Birçok kurumun kapalı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından zincir marketlerin durumu araştırılmaya başlandı. Peki bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda çalışacak mı? İşte zincir marketlerin 20-21-22 Mart çalışma durumları...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI 20-21-22 MART?

Zincir marketler genel olarak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın 1. gününde kapalı oluyor. 2'nci ve 3'üncü günleri ise vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda zincir marketlerin 20 Mart 2026 Cuma günü kapalı olması bekleniyor. 21-22 Mart tarihlerinde ise zincir marketlerin normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği tahmin ediliyor. Zincir marketler bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 09.00-21.00 saatleri arasında çalışıyorlar. AVM içerisinde bulunan zincir market şubelerinin ise çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

BİM, A101, ŞOK, MİGROS BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

BİM, A101, ŞOK ve Migros şubeleri genel olarak Ramazan Bayramı'nın birinci günü kapalı oluyor. İkinci günden itibaren ise vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. BİM marketlerin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. BİM marketler hafta içi her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonları ise çalışma saatleri değişiklik gösteriyor.

ŞOK market şubeleri de aynı BİM market şubeleri gibi 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. A101 marketler ise sabah saat 09.00'da açılıyor. Ancak diğer zincir marketlerden farklı olarak A101 şubeleri saat 21.30'da kapanıyor. Migros marketlerde ise çalışma saatleri bulundukları konuma göre değişiklik gösteriyor. Genel olarak 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.