Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21-22 Mart metro, Marmaray, İzban, metrobüs, Ankaray bedava mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da 3.5 gün tatil olması bekleniyor. Ramazan Bayramı tatilini bayram ziyaretleri ve şehir içinde gezerek değerlendirmeyi planlayan milyonlarca vatandaş tarafından toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz yapılmıştı. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve belediyeler tarafından henüz toplu taşıma araçlarının Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Toplu taşıma araçlarının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 20 Mart 2026 Cuma gününden 22 Mart 2026 23.59'a kadar ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.

MARMARAY, METROBÜS, ANKARAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ 20-21-22 MART?

Ramazan Bayramı boyunca otobüslerin yanı sıra Marmaray, metrobüs, Ankaray ve İzban gibi toplu taşıma araçları da ücretsiz oluyor. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve belediyeler tarafından konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Henüz yetkililer tarafından Ankaray, Marmaray ve İzban'ın Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağına dair açıklama yapılmadı.