Bayrampaşa Otogarı'nda bayram öncesi yangın paniği

İstanbul
Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi yangın paniği yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda büyük yoğunluk yaşanıyor. Kalabalığın olduğu otogarda bugün çıkan yangın ise paniğe neden oldu.
Büyük İstanbul Otogarı'nın yönetim binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada küçük çapta hasar meydana geldi.
Öte yandan otogarda paniğe neden olan yangının çıkış sebebi belli oldu. Yangının elektrik kaynaklı olduğu öğrenildi.