Bayrampaşa Otogarı'nda bayram öncesi yangın paniği

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda büyük yoğunluk yaşanıyor. Kalabalığın olduğu otogarda bugün çıkan yangın ise paniğe neden oldu.

OTOGARIN YÖNETİM BİNASINDA YANGIN

Büyük İstanbul Otogarı'nın yönetim binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNADA KÜÇÜK ÇAPLI HASAR

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada küçük çapta hasar meydana geldi.

YANGININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan otogarda paniğe neden olan yangının çıkış sebebi belli oldu. Yangının elektrik kaynaklı olduğu öğrenildi.