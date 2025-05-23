Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü! 1 işçi kurtarıldı

Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da yapılan kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi dakikalar süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Son dakika haberine göre, Bayrampaşa'da gerçekleşen kanalizasyon çalışmalarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü. İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan 1 işçiyi dakikalar süren çalışma sonucu kurtardı.