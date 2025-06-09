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 | Onur Kaya

Bayrampaşa'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı var

İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil takla atıp yeşil alana yuvarlandı. Korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 01:07
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 01:16

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bayrampaşa'da otomobilin kontrolden çıkarak yeşil alana uçması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

TAKLA ATARAK YEŞİL ALANA YUVARLANDI

Bayrampaşa Hal-Otogar Kavşağı'nda saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazaya göre, O-3 kara yolu hal yolu mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Fatih K. (28) henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bayrampaşa'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı var

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri aşıp takla attıktan sonra yol kenarında bulunan yeşil alana uçtu.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada otomobil sürücüsü Fatih K. (28) olay yerinde can verdi. Araçta yolcu olarak bulunan Fatih D. ile İslam Y. ağır, Aytaç E. ise hafif şekilde yaralandı.

Bayrampaşa'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı var

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

İncelemenin ardından Fatih K.’nin cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.

KAZA SONRASI TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Bayrampaşa'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı var

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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