BEDAŞ açıkladı! 2 Şubat’ta İstanbul’un 21 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Buna göre 2 Şubat Pazartesi günü 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti saatleri ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye değişiklik gösterirken, bazı bölgelerde saatlerce enerji akışı sağlanmayacak. İşte 2 Şubat İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…