BEDAŞ açıkladı! 2 Şubat’ta İstanbul’un 21 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Buna göre 2 Şubat Pazartesi günü 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti saatleri ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye değişiklik gösterirken, bazı bölgelerde saatlerce enerji akışı sağlanmayacak. İşte 2 Şubat İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…
2 Şubat Pazartesi günü İstanbul’un Küçükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Arnavutköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Şişli, Esenler, Beyoğlu, Sultangazi, Esenyurt, Fatih, Beylikdüzü, Bağcılar, Kağıthane, Avcılar, Başakşehir ve Güngören ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleşirken bazı bölgelerde çalışmalar 12.00-20.00 arasında gerçekleşecek…