Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Bedelli askerlik yerleri nereden, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl bedelli askerliğe başvuran ve ücretlerini ödeyen yükümlüler bu yıl askerlik görevlerini yerine getirecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik yerleri açıklandı. 2026 yılı içerisinde silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından bedelli askerlik yerleri nereden, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte bedelli askerlik sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir, sorgulanır soruları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurunun ardından gündeme geldi. Her yıl ocak ayında Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Yapılan açıklamanın ardından bir önceki yıl bedelli askerliğe başvuran ve ücretlerini yatıran, bedelli askerliğe gidecek olan yükümlülerin sevk ve celp tarihleri belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamanın ardından 2026 bedelli askerlik sevk ve celp yerleri de belli oldu. Vatandaşlar tarafından bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir, sorgulanır merak ediliyor.

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silahalatına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahale kapalı yazılım vasıtası ile belirlendiği belirtildi. Sonuçların ise e-Devlet veya askerlik şubeleri aracılığıyla vatandaşların öğrenebileceği açıklandı. Vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığı'nın sekmesinde bulunan "Askerliğim" seçeneğini seçerek celp ve sevk yerlerini öğrenebiliyorlar.

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Ayrıca talep etmeleri halinde celp dönemi değişikliği, kontenjanlar doğrultusunda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Celp dönemlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar işlemlerini "Askerliğim" uygulaması üzerinden yapabiliyorlar. Yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişikliklerini sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sevk ve celp dönemi tarih değişikliği en fazla 3 defa yapılabiliyor.

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2026 yılında geçerli olan bedelli askerlik sevk tarihleri ise şöyle:

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026

