Beklenen haberi uzman isim açıkladı! Yazdan kalma günler geri dönüyor: Termometreler çıldıracak

Yurt genelinde hakim olan soğuk ve yağışlı hava yerini yine yazdan kalma günlere bırakacak. Sıcaklıklar Ramazan Bayramına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı bölgelerde termometreler 25 dereceye kadar çıkacak.

Bir soğuk bir sıcak günlerin yaşandığı yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Aniden soğuyan hava beraberinde kar yağışıyla gelse de yeni haftada sıcaklıklar yükselecek, termometreler 20 derecenin üzerine çıkacak. Yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İHA muhabirine yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"SICAKLIKLAR ARTIYOR"

Hava kütlelerinin değişik zamanlarda geldiğini belirten Macit, "Mart ayında kuzeyden soğuk hava geldi. Bundan dolayı bir soğuma yaşıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta tekrar sıcak havanın gelmesiyle birlikte de hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

ÇIĞ UYARISI GELDİ

Macit, "Özellikle yağışların perşembe ve cuma günü Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Bu konuda da dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.



"ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ"

Macit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki hafta ortasına kadar da batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ankara'da bugünden sonra önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı yalnız gece sıcaklıkları -4, -5 derece civarında. Buzlanma ve dona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz vatandaşlarımızın. Önümüzdeki hafta başında 18-19 dereceye kadar ulaşacağız."

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

İstanbul ve İzmir çevresi için beklenen hava durumunu aktaran Macit, "İstanbul'da yağış beklentimiz sadece perşembe günüyle sınırlı. İstanbul'da da hava sıcaklığı artıyor. Yine pazartesi günü 19 derece civarında bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 24-25 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla hafta sonuna kadar doğu kesimlerde kar yağışı var. Daha sonra bu da etkisini yitirecek önümüzdeki hafta ortasına kadar. Hafta başından itibaren önemli bir yağış beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMIN ORTASINA KADAR ÖNEMLİ BİR YAĞIŞ YOK"

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde Ramazan Bayramı'na kadar önemli bir yağış beklenmediğini ifade ederek, "Şu andaki öngörümüz bayramın önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış yok" dedi.