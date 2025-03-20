Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Beklenen haberi uzman isim açıkladı! Yazdan kalma günler geri dönüyor: Termometreler çıldıracak

Yurt genelinde hakim olan soğuk ve yağışlı hava yerini yine yazdan kalma günlere bırakacak. Sıcaklıklar Ramazan Bayramına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı bölgelerde termometreler 25 dereceye kadar çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 11:28

Bir soğuk bir sıcak günlerin yaşandığı yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Aniden soğuyan hava beraberinde kar yağışıyla gelse de yeni haftada sıcaklıklar yükselecek, termometreler 20 derecenin üzerine çıkacak. Yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İHA muhabirine yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul için sıcaklık alarmı! Uzmanlar uyardı: Erken bahar değil erken yaz | 10 Mart hava durumu

"SICAKLIKLAR ARTIYOR"

Hava kütlelerinin değişik zamanlarda geldiğini belirten Macit, "Mart ayında kuzeyden soğuk hava geldi. Bundan dolayı bir soğuma yaşıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta tekrar sıcak havanın gelmesiyle birlikte de hava sıcaklıklarının artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul bahara erken kavuşuyor! AKOM tarih verdi, sıcaklık 12 derece artacak | TGRT Haber

ÇIĞ UYARISI GELDİ

Macit, "Özellikle yağışların perşembe ve cuma günü Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Bu konuda da dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ"

Macit, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki hafta ortasına kadar da batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ankara'da bugünden sonra önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı yalnız gece sıcaklıkları -4, -5 derece civarında. Buzlanma ve dona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz vatandaşlarımızın. Önümüzdeki hafta başında 18-19 dereceye kadar ulaşacağız."

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

İstanbul ve İzmir çevresi için beklenen hava durumunu aktaran Macit, "İstanbul'da yağış beklentimiz sadece perşembe günüyle sınırlı. İstanbul'da da hava sıcaklığı artıyor. Yine pazartesi günü 19 derece civarında bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 24-25 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla hafta sonuna kadar doğu kesimlerde kar yağışı var. Daha sonra bu da etkisini yitirecek önümüzdeki hafta ortasına kadar. Hafta başından itibaren önemli bir yağış beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMIN ORTASINA KADAR ÖNEMLİ BİR YAĞIŞ YOK"

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde Ramazan Bayramı'na kadar önemli bir yağış beklenmediğini ifade ederek, "Şu andaki öngörümüz bayramın önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir yağış yok" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son 10 yılın en sert hava değişimi! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek: Bu illere kar geliyor
Adana sıcak hava ile kavruluyor! 96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı, sokaklar boş kaldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.