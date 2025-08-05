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 | Efe Demir

Belediye başkanı açıkladı! Atık Su Arıtma Tesisinde yoğun çalışma

Akdağmadeni Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında yer alan Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akdağmadeni’nde çevre sağlığı ve sürdürülebilir su yönetimi açısından büyük öneme sahip olan proje, etap etap ilerliyor. İşte detaylar...

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Belediye başkanı açıkladı! Atık Su Arıtma Tesisinde yoğun çalışma
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:25

Tesis içerisinde yer alan birçok teknik yapıda inşa çalışmaları devam ederken bin 400 metrekare toplam alanı ve 6 metre yüksekliğiyle dev bir yapı olan havalandırma havuzunun betonu atıldı. Bunun yanında tesis bünyesinde idari bina, dekantör binası ve blower binalarının yapımı da tamamlanmak üzere.

Belediye başkanı açıkladı! Atık Su Arıtma Tesisinde yoğun çalışma

ÇÖKERTME HAVUZU ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Arıtma sürecinin önemli bir diğer aşaması olan çökertme havuzu için de çalışmalar başladı. Çökertme havuzunun temelleri atıldı ve betonarme imalatlar program dahilinde ilerliyor. Ayrıca atık suların oksijensiz ortamda arıtılmasını sağlayacak olan anaerobik havuzun imalatı tamamlandı. Tesisin ön arıtmalı giriş yapısı ve çevre duvarlarının inşası da aralıksız devam ediyor.

Belediye başkanı açıkladı! Atık Su Arıtma Tesisinde yoğun çalışma

"YAŞANABİLİR BİR AKDAĞMADENİ"

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İlçemizin çevre sağlığına katkı sunacak modern bir atık su arıtma tesisini inşa ediyoruz. Toplam alanı 25 bin metre kare olan tesisimiz bin 400 metrekarelik dev havalandırma havuzu, anaerobik ve çökertme havuzları, idari ve teknik binalar ile tam donanımlı bir altyapıya sahip olacak. Bu yatırım sayesinde hem doğayı koruyacağız hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akdağmadeni bırakacağız. Ekiplerimiz, sürecin her aşamasında özveriyle çalışıyor. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Akdağmadeni Belediyesi, çevre dostu projeleriyle hem doğal kaynakları koruyor hem de altyapı yatırımlarıyla ilçenin gelişimini sürdürüyor" cümlelerini kullandı.

Belediye başkanı açıkladı! Atık Su Arıtma Tesisinde yoğun çalışma
ETİKETLER
#havuz
#Yeni Tesis
#Çevre Koruma
#Atık Su Arıtma
#Akdağmadeni
#Yapı Inşaatı
#Yaşam
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