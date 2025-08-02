Benzin alıp ormanı yaktılar! Mahkeme kararını verdi

Anamur'a bağlı Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkiindeki ormanlık alanda iddiaya göre, 2 şüpheli ormanlık alanı benzin kullanarak ateşe verip kaçtı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yakın olan orman ekipleri alevlere zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü.

TERÖR BAĞLANTISI ÇIKMADI

Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınının talimatıyla ilçe jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasına şüphelilerin S.K. (26) ile S.Y. (33) olduğu belirlendi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı. Terör bağlantısı olmadığı belirlenen olayla ilgili soruşturma sürüyor.