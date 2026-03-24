Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Benzin ve motorine indirim var mı ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, petroldeki sert yükselişin etkisiyle neredeyse iki günde bir zamlanarak tarihi zirvelere ulaştı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da sıfırlanmasıyla birlikte artışlar doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılıyordu. Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda indirim seçeneği gündeme taşındı. Zamların ardından motorin litre fiyatı bazı bölgelerde 80 TL’nin üzerine çıkarken, yeni düzenlemeyle yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması öngörülüyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 19:01

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki oynaklığın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirim dönemi başlıyor. Motorin ve benzinde çift taraflı fiyat gerilemesi beklenirken, indirimin gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Gece yarısı uygulanan zamların sonrasında akaryakıtta bu kez fiyat indirimi gündeme geldi. Akaryakıt fiyatlarında peş peşe yaşanan gelişmeler dikkatleri üzerine çekti. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş artış yapılırken, sabah saatlerinde bu defa indirim açıklaması geldi. Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, fiyatlarını doğrudan etkilerken bu gelişmeler Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira fiyat indirimi uygulanacak. İndirimin yüzde 75’lik kısmının Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV’den karşılanacağı, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa satış fiyatlarına yansıtılmasının beklendiği ifade ediliyor. Ancak fiyat değişimlerinin zamanlaması ve oranına ilişkin nihai karar üst merciler tarafından veriliyor.

24 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de , vergisiz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Vergisiz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün değerleri ve baz alınarak belirleniyor. Son artışların ardından motorin fiyatları İstanbul’da 77,65 TL, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL düzeyine çıktı. Doğu illerinde motorin litre fiyatı 81 TL’ye yaklaşırken, benzin fiyatı 66 TL sınırına dayandı. Benzin litre fiyatları İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak güncellendi.

