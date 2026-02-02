Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Berat gecesi ne yapılır hangi namaz kılınır? Berat gecesi okunacak dualar

İslam âleminde rahmeti ve bereketi bol olan üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili bu gece milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, kutsal Berat gecesini ibadet ve dua ederek dolu dolu geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Berat Kandili'nde neler yapılır?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berat gecesi ne yapılır hangi namaz kılınır? Berat gecesi okunacak dualar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 22:31

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Müslüman âlemi için kutsal geceler arasında yer alıyor.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak bilinen Berat Kandili'nde hangi dualar ve ibadetlerin bulunduğunu araştırıyor.

Berat gecesi ne yapılır hangi namaz kılınır? Berat gecesi okunacak dualar

BERAT GECESİNDE KILINAN BİR NÂFİLE NAMAZ VAR MI?

Sadece Berat gecesinde değil, her gece nâfile namaz kılınabilir.

Ancak kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu edâ edilecek nâfile namazların sevabından fazladır.

Eğer farz namaz borcu yoksa isteyen nâfile namaz kılabilir.

Berat gecesi ne yapılır hangi namaz kılınır? Berat gecesi okunacak dualar

BERAT GECESİNDE NELER YAPMALI HANGİ DUA OKUNMALI?

Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar edilmeli.

Namazdan sonra bolca dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı sürekli tekrarlamalı.

Berat gecesi ne yapılır hangi namaz kılınır? Berat gecesi okunacak dualar

Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını sıkça okumalı.

Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü fazlaca okumalı.

Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi arttırmalı.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.