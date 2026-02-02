Berat gecesi ne yapılır hangi namaz kılınır? Berat gecesi okunacak dualar

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Müslüman âlemi için kutsal geceler arasında yer alıyor.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak bilinen Berat Kandili'nde hangi dualar ve ibadetlerin bulunduğunu araştırıyor.

BERAT GECESİNDE KILINAN BİR NÂFİLE NAMAZ VAR MI?

Sadece Berat gecesinde değil, her gece nâfile namaz kılınabilir.

Ancak kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu edâ edilecek nâfile namazların sevabından fazladır.

Eğer farz namaz borcu yoksa isteyen nâfile namaz kılabilir.

BERAT GECESİNDE NELER YAPMALI HANGİ DUA OKUNMALI?

Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar edilmeli.

Namazdan sonra bolca dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı sürekli tekrarlamalı.

Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını sıkça okumalı.

Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü fazlaca okumalı.

Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi arttırmalı.