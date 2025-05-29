Berberde kardeşini katletmişti! 213 saatlik görüntü incelendi! Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı

Samsun’da bir berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Barış Kol hayatını kaybetti. Katil ağabey olay sonrası kaçarak izini kaybettirmişti. Polis, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü tek tek inceledi ve katil ağabeyi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. İşte detaylar...

Samsun'da bir berberde meydana gelen olayda ağabey kardeşini silahla öldürüp kaçmıştı. Korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil ağabey saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan 43 yaşındaki Barış Kol, berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Barış Kol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un (46) gerçekleştirdiği tespit etti.

213 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ!

Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Kol'un yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi.

SAKLANDIĞI YERDE KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde saklandığı adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Kol, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, kardeşlerin babaları Hüseyin Kol'un cezaevinde bulunduğu sırada kanser hastalığı dolayısıyla kaldırıldığı özel bir hastanede dün hayatını kaybettiği öğrenildi.