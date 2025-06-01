Beşiktaş'ta korkunç cinayet! Genç mühendis, kadın arkadaşını öldürdü: İşte ilk ifadesi

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan mühendis Demet Çabuk, arkadaşı Zilif Öztürk'ü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından emniyete giderek her şeyi itiraf eden Çabuk, verdiği ifadede olayı neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyledi.

30 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. 39 yaşında barmaid olarak çalışan Zilif Öztürk, 34 yaşındaki mühendis arkadaşı Demet Çabuk'un evine gitti. Burada uyuşturucu madde alan iki kadından Demet Çabuk mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı. Salonda oturan arkadaşını karnından defalarca bıçaklayan Çabuk, olay yerinden hızla uzaklaştı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra, 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk'un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş'taki adrese kapıyı kırarak girdi. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.



"NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ‘kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk'ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi.