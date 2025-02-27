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 | Özge Sönmez

Beşiktaş'ta korkunç yangın! Ünlü oyuncu balkona çıkınca fark etti, hemen ekiplere haber verdi

Beşiktaş'ta yan yana bulunan 3 katlı 2 ahşap bina alev alev yandı. Binalarda kısmi çökme yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Durumu gören oyuncu Metin Keçeci ise yaşadığı paniği anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 07:54

Ortaköy Mahallesi Sarmacı Sokak'ta meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yan yana bulunan 3 katlı 2 ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören mahalleli durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

2 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevli bir şekilde yanan binalardan birinde kısmi şekilde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekipleri sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede şerit çekerek ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak güvenlik önlemleri aldı. Metruk olduğu öğrenilen binalarda maddi hasar meydana geldi ve binalar kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"PANİK YAPTIM"

Balkona çıktığı esnada yangın çıktığını fark eden ve ihbarda bulunan mahalle sakinlerinden oyuncu Metin Keçeci, "Balkona çıktım. Hemen benim alt sokakta iki tane yan yana tarihi evler var. Biliyorum burayı çünkü belli saatlerde gece kedimi dışarıya çıkartıyorum. Bir baktım balkondan yangın, hemen polisi aradım, adresi verdim. Tabi ben de biraz panik yaptım. İnsan heyecanlanıyor. Allah korusun olumsuz bir şey olmasın. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Dar sokaklara itfaiye aracının geçebileceği şekilde alan bırakılması lazım, çok zorlandı arkadaşlar gelirken. Kimseye bir şey olmadı en güzel yanı o, inşallah bir daha yaşanmaz böyle şeyler." dedi.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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