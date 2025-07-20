Beylikdüzü'nde AVM'nin tavanı çöktü: 1 yaralı

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YEMEK KATI KAPATILDI

Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.