Beylikdüzü'nde hastane bahçesinde silah sesleri: 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu adamı silahla vurdu. Gözaltına alınan şahsın geçen hafta Esenyurt‘ta alkollü komşusunu darp ettiği ortaya çıktı.