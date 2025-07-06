Beylikdüzü'nde yangın! Bina alevler içinde kaldı

İstanbul Beylikdüzü’nde 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler iki dairenin dış cephesine de sıçradı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Seyran Sokak’ta saat 17.30 sıralarındaiddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 8 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede terası sararken alt kattaki iki dairenin dış cephesine de sıçradı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu teras katında ve alt katta bulunan iki dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemece başlatıldı.