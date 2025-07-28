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 | Ali Osman Polat

Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda bir minibüs, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken, bir yaya çarpmanın etkisiyle üst geçitten aşağı düştü. Minibüste sıkışan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 00:18

, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Unkapanı istikametine seyir halinde olan bir dolmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park etmiş bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs savrulurken, olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

YAYA ÜST GEÇİTTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Kazanın dehşeti bununla sınırlı kalmadı. Kaldırımda yürüyen bir yaya, savrulan minibüsün çarpmasıyla üst geçitten aşağı düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu korku dolu anlar, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla ulaştı. Minibüste sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri, 2’si ağır 5 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti.

KAZAYLA İLGİLİ POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Tarlabaşı Bulvarı’nda bir süre aksadı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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