Bildiğiniz tüm coğrafya bilgilerini unutun: İşte kıtalar arasında köprü kuran ülkeler

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 15:12
Bildiğiniz tüm coğrafya bilgilerini unutun: İşte kıtalar arasında köprü kuran ülkeler

Dünya üzerinde 7 kıta parçası bulunuyor ve her bir kıta parçasının keskin sınırlara sahip olduğu düşünülüyor. Oysaki gerçek bundan tamamen başka. Zira ülkeler, sahip oldukları kara bağlantıları ile ya da yer aldıkları coğrafyalar nedeniyle birden fazla kıtada konumlanabiliyor. İşte birden çok kıtada toprağı bulunan 16 ülke…

İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanı sıra dünyaca ünlü metropoller arasında yer alıyor. Megakentin geçmişten günümüze bu kadar popüler olmasında elbette Asya ve Avrupa kıtasında toprağa sahip olmasının rolü büyük. Ancak dünya üzerinde farklı kıtalarda toprağı bulunan tek ülke Türkiye değil. 15 ülke daha birden fazla kıtadaki toprağı ile dikkat çekiyor. İşte o ülkelere dair detaylar…

BİRDEN FAZLA KITADA TOPRAĞI BULUNAN ÜLKELER

1. TÜRKİYE

Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasında yer alan Türkiye, iki kıtayı fiziksel olarak birbirine bağlayan en bilinen ülkelerden biri. Anadolu Asya’da, Trakya ise Avrupa’da bulunuyor. İstanbul ise iki kıtaya yayılan nadir şehirlerden.

2. RUSYA

Rusya, dünyanın en büyük bitişik kıtalar arası ülkesi. Ülkenin batısında yer alan Moskova ve St. Petersburg Avrupa kıtasında bulunurken, doğusu Sibirya ile birlikte Asya’da yer alıyor. Ural Dağları ise genellikle bu iki kıta arasındaki sınır kabul ediliyor.

3. MISIR

Mısır da tıpkı Türkiye gibi bitişik kıtalar arası ülkelerden biri. Topraklarının büyük bölümü Afrika’da yer alırken, Sina Yarımadası sayesinde Asya’ya uzanıyor. Bu bölge, iki kıta arasında doğal bir kara bağlantısı oluşturuyor.

4. KAZAKİSTAN

Kazakistan’ın topraklarının büyük bölümü Asya’da yer alıyor. Ural Nehri’nin batısında kalan küçük bir kısmı ise Avrupa kıtasında bulunuyor.

5. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri, fiziksel olarak iki kıtayı birbirine bağlayan ülkelerden biri değil. Ülkenin ana karasına ait toprakları Kuzey Amerika Kıtası’nda yer alıyor. Ancak Hawaii ve Pasifik’teki bazı denizaşırı bölgeleri, Okyanusya coğrafi bölgesi içinde değerlendiriliyor.

6. BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık, Avrupa’da yer alan bir ülke. Ancak dünyanın farklı noktalarında denizaşırı topraklara sahip. Bermuda bu bölgelerden yalnızca biri. Bu nedenle Birleşik Krallık da farklı kıtalarda varlık gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

7. FRANSA

Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya’da bulunan topraklarıyla en geniş coğrafi yayılıma sahip ülkelerden biri.

Fransa, Güney Amerika ve Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda denizaşırı topraklara sahip. Bu nedenle fiziksel olarak kıtaları birbirine bağlamasa da kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

8. İSPANYA

İspanya, Kuzey Afrika’daki Ceuta ve Melilla şehirleriyle Avrupa dışına taşan ülkelerden biri. Ayrıca İspanya kontrolünde olan ünlü Kanarya Adaları coğrafi olarak Afrika kıtasına yakın konumda yer alıyor.

9. PORTEKİZ

Azor Adaları, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Portekiz'e bağlı olan bu dokuz volkanik adadan oluşan takımada, Avrupa ile Kuzey Amerika arasında, Portekiz'in yaklaşık 1500 km batısında bulunuyor. Adaların bir kısmı jeolojik olarak Kuzey Amerika levhası üzerinde yer aldığı için Portekiz, kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

10. DANİMARKA

Kuzey Amerika’nın bir parçası olan dünyanın en büyük adası Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Bu durum, Danimarka’nın Kuzey Amerika ile coğrafi bağ kurmasını sağlıyor.

11. YUNANİSTAN

Ege Denizi’ndeki çok sayıda ada Yunanistan tarafından kontrol ediliyor. Bu adaların bir kısmı Anadolu kıyılarına oldukça yakın konumda yer alıyor. Bu nedenle Yunanistan, bazı değerlendirmelere göre Avrupa ile Asya arasında dolaylı bir bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.

12. İTALYA

Bir Avrupa ülkesi olan İtalya, Sicilya’nın güneyinde yer alan Lampedusa ve Lampione adalarını kontrol ediyor. Bu adalar coğrafi olarak Afrika kıtasına Avrupa’ya kıyasla daha yakın konumda bulunuyor.

13. VENEZUELA

Güney Amerika’da yer alan Venezuela, Karayip Denizi’ndeki Los Roques gibi ada topluluklarını da kontrol ediyor. Karayipler bazı coğrafi sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’nın bir parçası kabul edildiği için Venezuela da kimi değerlendirmelerde kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

14. ŞİLİ

Güney Amerika’nın batı kıyısında yer alan Şili, Pasifik Okyanusu’ndaki Paskalya Adası (Rapa Nui) üzerinde de egemenliğe sahip. Bu ada coğrafi olarak Okyanusya’da kabul edildiği için Şili, bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.

15. HOLLANDA

Avrupa’da yer alan Hollanda, Karayipler’deki Aruba ve Curaçao gibi denizaşırı bölgeleriyle farklı kıtalara uzanıyor. Karayipler bazı coğrafi sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’nın parçası kabul ediliyor. Bu nedenle Hollanda, bazı değerlendirmelere göre birden fazla kıtada varlık gösteren ülkeler arasında sayılıyor.

16. YEMEN

Yemen, Arap Yarımadası’nda yer alan bir Asya ülkesi. Ancak Sokotra Adası (Socotra) gibi adalarıyla Afrika kıtasına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle Yemen, bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla ilişkilendirilen ülkeler arasında gösteriliyor.

