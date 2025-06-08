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 | Selahattin Demirel

Bilecik'te 100 yıllık gelenek! Köylüler ellerini semaya kaldırıp tek şey istediler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı 3 köyünde yağmur ve şükür duası geleneği bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Asırlık geleneğe bu yıl yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 19:23

Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde asırlık gelenek bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Köy halkının imece usulüyle hazırladığı etkinlikte, sabahın erken saatlerinde camilerde toplu namaz kılındı, ardından Bayram Korusunda yağmur ve şükür duaları okundu. Katılımcılar hep birlikte ellerini semaya açarak bereketli bir yıl için dua etti.

PİLAV İKRAMI YAPILDI

Etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük, Ekrem Yunak, CHP İlçe Başkanı Metin Polat’ın yanı sıra çevre köylerden ve ilçe merkezinden de yoğun katılım olurken, duaların ardından geleneksel pilav ikramı yapıldı. Katılımcılar, Bayram Korusu mevkiinde kurulan sofralarda bir araya gelerek hem sohbet etti hem de bu özel günü birlikte kutladı.

Bilecik'te 100 yıllık gelenek! Köylüler ellerini semaya kaldırıp tek şey istediler

Yağmur ve şükür duasına katılan kadınlar Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e yoğun ilgi gösterirken Başkan Tekin kadınlar ile teker teker görüşüp bayramlaştı.

"DIŞARIDAN GELENLER DE VAR"

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, "Bugün bayramın üçüncü günü bayram korusundayız. Güde, Bahçesultan, Nazifpaşa köylerimizin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yağmur, şükür duasındayız. Bayram nedeniyle akın akın dışarıdan gelen hemşehrilerimiz de var. Binlerce hemşehrimizin bir arada buluştuğu dualar eşliğinde güzel bir gün geçirdiği bir zaman dilimindeyiz. Rabbim edilen duaların hepsini kabul etsin herkesim bayramı mübarek olsun. Hemşehrilerİmizle hasret gidermiş olduk, bayramlaştık bizim için de güzel bir gün oldu" diye konuştu.

Bilecik'te 100 yıllık gelenek! Köylüler ellerini semaya kaldırıp tek şey istediler

İNŞALLAH GELECEK YILLAR DA DEVAM EDERİZ

Güde Köyü Muhtarı Fahrettin Durak çevre köylerle birlikte yapılan yağmur ve şükür duasının hem birliği pekiştirdiğini hem de manevi bir atmosfer yaşattığını söyledi. Herkese hayırlı bayramlar dileyen Durak "Asırlardır gelen bu geleneğimiz bu sene bayrama geldiği için bayramda yaptık daha da güzel oldu. İnşallah gelecek yıllar da devam ederiz. Bu yıl üç köyümüz oldu diğer köyümüz katılamadı nasip değilmiş. Herkese yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yağmur ve şükür duası, bölge halkı için sadece bir ibadet değil; aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve kültürel mirası yaşatan önemli bir gelenek olmayı sürdürüyor.

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