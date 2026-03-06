Bilecik'te feci kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen olayda, hastane alt geçidinden hastane istikametine seyir halinde iken kırmızı ışık ihlali yapan İsmail K. idaresindeki kamyonet ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Necdet K. idaresindeki halk minibüsü ile çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında kamyonet takla atarak durabilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan halk minibüsü içinde bulunan 8 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.