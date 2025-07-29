Bilecik'te sıcak kavurdu! Termometreyi gören gözlerine inanamadı

Sıcaklık değerlerinin aşırı yüksek seyretmesi çoğu ilimizde bunaltan bir havaya neden olurken dışarıya çıkmak da cesaret istiyor. Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Osmaneli’nde aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi. Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi.

REKOR KIRILDI

Osmaneli'nde termometreler 51 dereceyi gösterdi. Bu değerle bölgedeki sıcaklık rekoru da kırılmış oldu.