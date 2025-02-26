Bileti olanlar dikkat! THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günleri, bu ülkelere planlanan bazı seferler iptal oldu.