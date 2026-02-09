Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 09.02.2026

BİLSEM 2026 değerlendirme süreci bitti mi sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde sıra sonuç aşaması merakla bekleniyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında katıldığı ön değerlendirme uygulamalarının başlamasıyla birlikte, BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

BİLSEM 2026 değerlendirme süreci bitti mi sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri () için ön değerlendirme süreci sürüyor.

Tablet üzerinden yapılan uygulamalarla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel yetenek, resim ve müzik alanlarındaki kabiliyetleri ölçülüyor.

Uygulamaya katılan öğrenciler ve veliler, 2026 BİLSEM takvimi kapsamında sonuçların açıklanacağı tarihi ve bireysel değerlendirmeye geçecek adayların ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

BİLSEM 2026 değerlendirme süreci bitti mi sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav takvimi (öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci) kapsamında BİLSEM ön değerlendirme sınav süreci 15 Aralık 2025 itibarıyla başladı.

Ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak.

BİLSEM 2026 değerlendirme süreci bitti mi sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde duyurulacak.

06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.

