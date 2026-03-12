Menü Kapat
 Erdem Avsar

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? BİLSEM sınav takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirme etabı tamamlandı. Ön eleme aşamasını geçen öğrenciler için bireysel değerlendirme sürecine ait giriş belgeleri 30 Mart 2026’dan itibaren e-Okul sistemi üzerinden yayımlanacak. Bireysel sınav uygulamaları ise 6 Nisan’da başlayıp 19 Haziran’a kadar devam edecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? BİLSEM sınav takvimi
12.03.2026
12.03.2026
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen Bilim ve Sanat Merkezleri () öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yeni bir safhaya geçildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM takvimi çerçevesinde yapılan ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu aşamada belirlenen baraj puanın üzerinde performans gösteren öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamalarına katılma hakkı elde edecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? BİLSEM sınav takvimi

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ

Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler için düzenlenecek bireysel değerlendirme randevu giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Söz konusu belgeler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak ve öğrenciler evraklarını kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden temin edebilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? BİLSEM sınav takvimi

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Farklı yetenek alanlarına göre ayrı ayrı gerçekleştirilecek uygulamaların 19 Haziran 2026 tarihine kadar sürdürülmesi planlanıyor. Genel zihinsel yetenek alanına yönelik bireysel değerlendirmeler Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) yapılacak. Resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM merkezlerinde gerçekleştirilecek. Uygulamanın yapılacağı kurumların fiziki şartlarının elverişli olmaması durumunda, il tanılama komisyonlarının kararı doğrultusunda Bakanlığa bağlı diğer kurumlarda da sınav organize edilebilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? BİLSEM sınav takvimi

BİLSEM SONUÇLARI VE KAYIT TAKVİMİ

Resim ve müzik alanındaki bireysel değerlendirmelere katılacak öğrencilerin, giriş belgelerinde belirtilen saatten en az 30 dakika önce uygulama merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Genel zihinsel yetenek alanında ise öğrencilerin tam randevu saatinde merkezde olmaları talep ediliyor. Belirlenen saatten en fazla 15 dakikalık gecikme tolere edilecek; bu sürenin aşılması halinde öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak. Bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasının ardından BİLSEM’e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

