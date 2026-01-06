Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

BİM Aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ocak 2026 Salı: Termos, düdüklü tencere, kitaplık...

BİM aktüel ürünler kataloğunda binlerce ürün bulunurken bu hafta da çeşitli ürünler uygun fiyata satışa sunulacak. Hobi Pens Seti 359 TL, Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL, Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL, Dagi Erkek Pijama Takımı 599 TL'den satışa çıkacak.

Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL, Hobi Pens Seti 359 TL, Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL'den satışa sunulurken BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nelerin olacağı da merak edildi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 OCAK 2026 SALI

Trekking Ayakkabı (Erkek): 699 TL

Termal Tayt (Kadın): 209 TL

Pijama Takımı (Erkek): 599 TL

Pijama Takımı (Kadın): 579 TL

Oduncu Gömlek (Erkek): 299 TL

Tam Fermuarlı Polar Sweat (Erkek): 299 TL

5’li Slip (Kadın): 199 TL

Sporcu Sütyeni: 399 TL

Desenli Külotlu Çorap (Çocuk): 69 TL

BİM Aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ocak 2026 Salı: Termos, düdüklü tencere, kitaplık...

Termal Çorap (Kız / Erkek Çocuk): 32 TL

Termal Soket Çorap (Kadın–Erkek): 59 TL

3’lü Soket Çorap (Erkek): 59 TL

Yün Soket Çorap (Kadın–Erkek): 39 TL

5’li Çorap (Çocuk): 89 TL

Peluş Patik: 169 TL

Şemsiye (8 Telli): 139 TL

Mandal Toka Çeşitleri: 39 TL

EV TEKSTİLİ – EV ÜRÜNLERİ

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan (195×215 cm): 469 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti (DAGİ): 950 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 399 TL

Kaydırmaz Tabanlık (~30×100 cm): 59 TL

BİM Aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ocak 2026 Salı: Termos, düdüklü tencere, kitaplık...

Banyo Paspası (~65×80 cm): 99 TL

2’li Banyo Paspas Seti: 349 TL

Yüz Havlusu (~50×70 cm): 99 TL

El Havlusu (~30×50 cm): 59 TL

Saç Kurutma Bonesi: 75 TL

PVC Masa Örtüsü: 109 TL

Havlu Saç Bonesi: 49 TL

Su Emici Paspas (~58×38 cm): 95 TL

Lüks Kapitoneli Yastık (~50×70 cm): 209 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 279 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 209 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 149 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 179 TL

2’li Yastık Alezi: 139 TL

#Yaşam
TGRT Haber
