BİM Aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ocak 2026 Salı: Termos, düdüklü tencere, kitaplık...

Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL, Hobi Pens Seti 359 TL, Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL'den satışa sunulurken BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nelerin olacağı da merak edildi.
Trekking Ayakkabı (Erkek): 699 TL
Termal Tayt (Kadın): 209 TL
Pijama Takımı (Erkek): 599 TL
Pijama Takımı (Kadın): 579 TL
Oduncu Gömlek (Erkek): 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Sweat (Erkek): 299 TL
5’li Slip (Kadın): 199 TL
Sporcu Sütyeni: 399 TL
Desenli Külotlu Çorap (Çocuk): 69 TL
Termal Çorap (Kız / Erkek Çocuk): 32 TL
Termal Soket Çorap (Kadın–Erkek): 59 TL
3’lü Soket Çorap (Erkek): 59 TL
Yün Soket Çorap (Kadın–Erkek): 39 TL
5’li Çorap (Çocuk): 89 TL
Peluş Patik: 169 TL
Şemsiye (8 Telli): 139 TL
Mandal Toka Çeşitleri: 39 TL
EV TEKSTİLİ – EV ÜRÜNLERİ
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan (195×215 cm): 469 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti (DAGİ): 950 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 399 TL
Kaydırmaz Tabanlık (~30×100 cm): 59 TL
Banyo Paspası (~65×80 cm): 99 TL
2’li Banyo Paspas Seti: 349 TL
Yüz Havlusu (~50×70 cm): 99 TL
El Havlusu (~30×50 cm): 59 TL
Saç Kurutma Bonesi: 75 TL
PVC Masa Örtüsü: 109 TL
Havlu Saç Bonesi: 49 TL
Su Emici Paspas (~58×38 cm): 95 TL
Lüks Kapitoneli Yastık (~50×70 cm): 209 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 279 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 209 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 149 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 179 TL
2’li Yastık Alezi: 139 TL