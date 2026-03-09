BİM’e gelecek indirimli ürünler belli oldu! 10-13 Mart BİM aktüel kataloğu

Kategoriler
BİM aktüel 10-11-13 Mart 2026 kataloğu duyuruldu. Bu hafta BİM aktüel ürünleri arasında; Latte Masajlı Duş Başlığı Seti 199 TL, Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı 199 TL, Evye Borusu 299 TL, Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL, Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL, Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant 49 TL, Magnet Bandı 89 TL fiyat etiketiyle raflarda ve BİM’in online alışveriş adresi bim.com.tr’de satışta olacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 MART
Dana Kangal Sucuk (Torku) 500 g: 299 TL
Dana Baton Kavurma (Torku) 1000 g: 999 TL
Tereyağı (Torku) 500 g: 349 TL
Dana Pastırma (Torku) 100 g: 219 TL
Piliç Bonfile (Banvit) 1000 g: 149 TL
Dana Soslu Köfte (Namet) 250 g: 99 TL
Dana Kokteyl Sosis (Maret) 200 g: 115 TL
Hindi Salam (Pınar) 50 g: 12,50 TL
%3 Yağlı Yoğurt (İçim) 3000 g: 169 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (Dost) 5000 g: 229 TL
%10 Yağlı Yoğurt (Dost) 1000 g: 99,50 TL
Çilek Aromalı Quark (Sek) 140 g: 44,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri (Aknaz) 1500 g: 349 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Teksüt) 1000 g: 359 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir (İçim) 900 g: 189 TL
Lor Peyniri (Aknaz) 1000 g: 69,50 TL
Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir (Aknaz) 2000 g: 349 TL
Ayran (Dost) 2 L: 69,50 TL
Ayran (İçim) 200 ml: 9,75 TL
Naneli Ayran (Dost) 300 ml: 14,50 TL
Orman Meyveli Süt (İçimino) 6x180 ml: 79,50 TL
Çikolatalı Süt (İçimino) 6x180 ml: 79,50 TL
Sade Kefir (Torku) 1 L: 75 TL
Kara Mürverli & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek (İçim) 250 ml: 39,50 TL
%20 Yağ Oranlı Bitkisel Krema (Dost) 200 ml: 16,50 TL
BİM AKTÜEL 13 MART 2026
SGS Darbeli Matkap 1.290 TL
Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL
İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL
Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL
SGS Panç Seti 199 TL
Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL
İnce Mum Silikon 99 TL
Kalın Mum Silikon 99 TL
Plastik Yaylı Kıskaç Seti 399 TL
Freze Matkap Uç Seti 129 TL
Saptak Ispatula 89 TL
Mıknatıslı Mini Su Terazisi 119 TL
Metal Sabit Sırık 99 TL
Profesyonel Oto Fırçası 149 TL
TCL 65 inç Ultra HD Google TV 33.900 TL
Senna 55 inç Çerçevesiz Ultra HD QLED Google TV 17.490 TL
HP Smart Tank Tanklı Yazıcı 7.500 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu 6 GB / 128 GB 12.990 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Arnica Blender Seti 1.750 TL
Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi 1.890 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL
3+1 Basamaklı Profil Merdiven 890 TL
Polisan ACQUA Tavan Boyası 590 TL
İç Cephe Beyaz Plastik Boya 490 TL
5’li Boyacı Seti 329 TL
Çok Amaçlı Esnek Kova 175 TL
Robot Fırça Plastik Sapı 3 No’lu 99 TL
Parmak Rulo 75 TL
Mini Makaralı Uzatma Kablosu 649 TL
Silikon 119 TL
Silikonize Mastik 75 TL
Derz Onarım Dolgusu 119 TL
Mucize Temizleyici Pasta 99 TL
Derz Kazıma Aparatı 89 TL
Cam Kazıma Aparatı 75 TL