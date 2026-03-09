Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

BİM’e gelecek indirimli ürünler belli oldu! 10-13 Mart BİM aktüel kataloğu

BİM’de bu hafta afişiyle raflara gelecek en yeni ürünler netleşti. Önümüzdeki haftaya ait BİM aktüel ürünler 10-11-13 Mart 2026 indirim kataloğu yayımlandı. BİM Ramazan afişi alışveriş tutkunları tarafından ilgiyle araştırılıyor. BİM aktüel 13 Mart 2026 kataloğu afişiyle birlikte yeni indirimli ürünlerin tam listesi paylaşıldı. Haftanın merak edilen BİM aktüel 13 Mart 2026 kataloğunda; Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL, İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL, Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL, SGS Panç Seti 199 TL, Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL, İnce Mum Silikon 99 TL’den mağazalarda ve BİM’in online alışveriş platformu bim.com.tr üzerinden satın alınabilecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
16:54
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
16:54

BİM aktüel 10-11-13 Mart 2026 kataloğu duyuruldu. Bu hafta BİM aktüel ürünleri arasında; Latte Masajlı Duş Başlığı Seti 199 TL, Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı 199 TL, Evye Borusu 299 TL, Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL, Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL, Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant 49 TL, Magnet Bandı 89 TL fiyat etiketiyle raflarda ve BİM’in online alışveriş adresi bim.com.tr’de satışta olacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 MART

Dana Kangal Sucuk (Torku) 500 g: 299 TL

Dana Baton Kavurma (Torku) 1000 g: 999 TL

Tereyağı (Torku) 500 g: 349 TL

Dana Pastırma (Torku) 100 g: 219 TL

Piliç Bonfile (Banvit) 1000 g: 149 TL

Dana Soslu Köfte (Namet) 250 g: 99 TL

Dana Kokteyl Sosis (Maret) 200 g: 115 TL

Hindi Salam (Pınar) 50 g: 12,50 TL

%3 Yağlı Yoğurt (İçim) 3000 g: 169 TL

Yarım Yağlı Yoğurt (Dost) 5000 g: 229 TL

%10 Yağlı Yoğurt (Dost) 1000 g: 99,50 TL

Çilek Aromalı Quark (Sek) 140 g: 44,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Aknaz) 1500 g: 349 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Teksüt) 1000 g: 359 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir (İçim) 900 g: 189 TL

Lor Peyniri (Aknaz) 1000 g: 69,50 TL

Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir (Aknaz) 2000 g: 349 TL

Ayran (Dost) 2 L: 69,50 TL

Ayran (İçim) 200 ml: 9,75 TL

Naneli Ayran (Dost) 300 ml: 14,50 TL

Orman Meyveli Süt (İçimino) 6x180 ml: 79,50 TL

Çikolatalı Süt (İçimino) 6x180 ml: 79,50 TL

Sade Kefir (Torku) 1 L: 75 TL

Kara Mürverli & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek (İçim) 250 ml: 39,50 TL

%20 Yağ Oranlı Bitkisel Krema (Dost) 200 ml: 16,50 TL

BİM AKTÜEL 13 MART 2026

SGS Darbeli Matkap 1.290 TL

Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL

İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL

SGS Panç Seti 199 TL

Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL

İnce Mum Silikon 99 TL

Kalın Mum Silikon 99 TL

Plastik Yaylı Kıskaç Seti 399 TL

Freze Matkap Uç Seti 129 TL

Saptak Ispatula 89 TL

Mıknatıslı Mini Su Terazisi 119 TL

Metal Sabit Sırık 99 TL

Profesyonel Oto Fırçası 149 TL

TCL 65 inç Ultra HD Google TV 33.900 TL

Senna 55 inç Çerçevesiz Ultra HD QLED Google TV 17.490 TL

HP Smart Tank Tanklı Yazıcı 7.500 TL

Samsung A17 5G Cep Telefonu 6 GB / 128 GB 12.990 TL

Mantar Masa Lambası 399 TL

Arnica Blender Seti 1.750 TL

Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.890 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

3+1 Basamaklı Profil Merdiven 890 TL

Polisan ACQUA Tavan Boyası 590 TL

İç Cephe Beyaz Plastik Boya 490 TL

5’li Boyacı Seti 329 TL

Çok Amaçlı Esnek Kova 175 TL

Robot Fırça Plastik Sapı 3 No’lu 99 TL

Parmak Rulo 75 TL

Mini Makaralı Uzatma Kablosu 649 TL

Silikon 119 TL

Silikonize Mastik 75 TL

Derz Onarım Dolgusu 119 TL

Mucize Temizleyici Pasta 99 TL

Derz Kazıma Aparatı 89 TL

Cam Kazıma Aparatı 75 TL

#indirimler
#13 Mart
#Bİm Aktuel
#10 Mart
#Bİm Kataloğu
#Yaşam
