Binadaki kokuyu alanlar hemen telefona sarıldı! Ceset 5 günlük çıktı

İzmir'de 60 yaşındaki Hüseyin Yavuz'un oturduğu evden tüm binaya yayılan kötü kokunun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri Yavuz'un evine girdi. Ekipler, 5 gün önce hayatını kaybeden Yavuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. İlk bulgunun 'alkol zehirlenmesi' olduğu öğrenildi.

Barbaros Mahallesi'ndeki üç katlı binada Hüseyin Yavuz'a (60) ait daireden kötü koku yayılması üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU



Akrabalarının yardımıyla kapıyı açan ekipler, Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yavuz'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ALKOL ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Ekiplerce yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu değerlendiriliyor. Pet şişede alkol bulan ve zehirlenme şüphesini de değerlendiren polis ekipleri, alkolden alınan numuneyi incelenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderdi.