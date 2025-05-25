Bingöl’de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!

İstanbul
Bingöl’de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 6 kişi yaralandı. Araçlar ise çekici yardımıyla çekildi.
Bingöl’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kültür Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.