Bingöl’de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!

Bingöl’de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 6 kişi yaralandı. Araçlar ise çekici yardımıyla çekildi.

Bingöl’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kültür Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.