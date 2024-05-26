Bingöl'deki bu adalar yüzüyor: Türkiye'nin her yerinden görmeye geliyorlar

26 May 2024 12:21 - Güncelleme : 26 May 2024 12:26

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm alanları arasında bulunuyor. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, üzerinde ağaçlar bulunan yüzen adalar, ilkbaharda yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde tur firmaları bölgeye daha fazla gelmeye başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü görevlilerinin tuttuğu kayıtlara göre, yüzen adalar, bu yılın başından itibaren yaklaşık 8 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Adaların manzarasının daha iyi izlenebilmesi için hakim noktaya teras yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, gelen misafirlerin aileleriyle vakit geçirebilmesi için piknik alanında düzenleme gerçekleştirdi. Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren adaların hareket ettiği anlar "time-lapse" yöntemiyle dronla görüntülendi.

"DOĞADA ÇOK NADİR GÖRÜLEN DOĞAL GÜZELLİKLERDEN BİRİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, Bingöl'ün doğal güzellikleri bakımından Türkiye'de eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Bingöl'ün doğasının her mevsimde ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Yazar, kent turizminin en başında yüzen adalar geldiğini belirtti. Kentte kış, doğa ve kaplıca turizminin bulunduğunu anlatan Yazar, şöyle konuştu: "Bingöl'e yolu düşüp de yüzen adaların görmeden geçmek gerçekten bir kayıp olur. Doğal şartlar içinde oluşmuş göl, 3 adanın oluştuğu bir güzelliğe bürünmüş. Doğada çok nadir görülen doğal güzelliklerden biri. Tüm dünyada bulunan benzerlerinden farklı olarak bu adaların üzerinde ağaç var. Böyle bir güzelliği var. İnsanlar burayı merak ediyor ve buraya geliyor. Bu ilgi yıldan yıla bir artış gösteriyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle sosyal medya üzerinden bölgenin tanıtımı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Yazar, Bingöl'e ziyaretçi getiren çok sayıda acentenin bulunduğunu söyledi.