Binlerce gurme yorumu tarandı: Yabancı turistlerin damağını çatlatan, Türkiye'nin en iyi 10 yöresel yemeği belli oldu

Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye denildiğinde insanların aklına önce kebap, döner ve lokum gelir. Yıllarca yurt dışındaki tabelalarımızı süsleyen bu harika lezzetler, aslında uçsuz bucaksız Türk mutfağının sadece vitrinidir. Ülkemize gelen bir turist, Kapadokya'nın mağara restoranlarından Gaziantep'in dar sokaklarındaki o dumanlı ocak başlarına kadar uzandığında, bambaşka bir gastronomi evreniyle karşılaşır. Peki, küresel damak tadına sahip yabancı turistleri ve dünyaca ünlü yemek eleştirmenlerini en çok şaşırtan, "Bunu daha önce neden yemedim!" dedirten o eşsiz yemeklerimiz hangileri? Yüz binlerce seyahat blogu yorumunu, uluslararası gastronomi dergilerini ve tadım notlarını süzgeçten geçirdik. İşte, yapay zeka eşliğinde belirlediğimiz Türkiye’nin en iyi 10 yemeği.
Anadolu, binlerce yıldır doğudan batıya, kuzeyden güneye göç eden medeniyetlerin mutfak kültürlerini bir potada erittiği eşsiz bir coğrafyadır. Tereyağının, taze baharatların, yavaş pişen etlerin ve özenle yoğrulan hamurların birleşimi, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan o "umami" lezzetini oluşturur. Turistler genellikle ilk günlerinde klasik bir döner dürüm yiyip mutlu olurlar. Ancak biraz daha maceraperest olup yöresel restoranlara adım attıklarında; taş fırınların, bakır sahanların ve saatlerce süren o ağır ateşin mucizesiyle tanışırlar. İşte global damakların puanlamasına göre, ülkemize gelenlerin ülkelerine döndüklerinde tarifini aradıkları o efsanevi 10 lezzet.
10. Mıhlama (Kuymak) - Karadeniz: Listemize Karadeniz'in o bulutlu yaylalarından sıcak bir başlangıç yapıyoruz. Yabancı turistlerin "Turkish Cheese Fondue" (Türk Peynir Fondüsü) olarak adlandırdığı Mıhlama, basit malzemelerin nasıl bir şahesere dönüştüğünün en güzel kanıtı. Kaliteli Karadeniz tereyağının mısır unuyla kavrulması ve içine eriyip uzayan o enfes kolot peynirinin eklenmesiyle oluşan bu lezzet, özellikle yabancıların kahvaltı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiriyor. Ekmeği o sıcak tavaya bandırıp peynirin metrelerce uzamasını izlemek, onlar için yemeğin kendisi kadar büyüleyici bir görsel şölen.
9. Çiğ Köfte - Güneydoğu Anadolu: Başlangıçta "Çiğ et mi yiyoruz?" önyargısıyla yaklaşan yabancı turistlerin, bir kez tattıktan sonra müptelası olduğu efsanevi atıştırmalığımız. Günümüzde genellikle etsiz versiyonuyla (esmer bulgur, ceviz, nar ekşisi ve isotun o muazzam yoğrulma ritüeliyle) tüketilen çiğ köfte, vegan ve vejetaryen beslenen turistler için gerçek bir lezzet patlaması. Marulun içine sarılıp üzerine limon sıkılarak yenen bu acı-tatlı kombinasyon, baharatın sınırlarını zorlamayı seven yabancılardan tam not alıyor.
8. Mantı - Kayseri: Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi bir miras. Yabancıların "Turkish Ravioli" veya "Dumplings" olarak kıyasladıkları mantı, incecik açılmış hamur karelerinin içine hapsedilen baharatlı kıymanın ve üzerine gezdirilen o sarımsaklı yoğurt ile tereyağlı salça sosunun kusursuz uyumudur. Özellikle minnacık katlanmış Kayseri mantısı, yapımındaki o inanılmaz el emeği ve sabır nedeniyle turistlerin büyük saygısını kazanıyor. Yoğurdun o ferahlatıcı ekşiliği ile tereyağlı sosun zenginliği, Avrupa damak tadı için bile benzersiz bir deneyim sunuyor.
7. Testi Kebabı - Kapadokya/Yozgat: Yemek sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda görsel bir şovdur kuralının ete kemiğe bürünmüş hali. Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin bir numaralı tercihi olan Testi Kebabı, kilden yapılmış bir testinin içine et, domates, biber ve sarımsak doldurulup ağzının hamurla kapatılmasıyla hazırlanır. Saatlerce odun ateşinde kendi buharında pişen et o kadar yumuşar ki adeta ağızda erir. Garsonun o sıcak testiyi masanın ortasında küçük bir satırla veya çekiçle kırarak açması, yemeğin dumanı tüterek tabağa dökülmesi, turistlerin kameralarıyla kaydettikleri en unutulmaz gastronomi anılarından biridir.
6. Ali Nazik - Gaziantep: UNESCO'nun gastronomi şehri Gaziantep'ten listeye giren bu zarif yemek, patlıcan ve etin o efsanevi aşkını tabakta sergiliyor. Közlenmiş patlıcanın sarımsaklı süzme yoğurtla ezilmesi ve üzerine tereyağında hafifçe kavrulmuş, baharatlı zırh kıymasının (veya kuşbaşı etin) sıcak sıcak eklenmesiyle oluşur. Yabancılar, patlıcanın o hafif isli tadı ile yoğurdun serinliği ve etin sıcaklığının aynı lokmada buluşmasına kelimenin tam anlamıyla hayran kalıyorlar.
5. Hünkar Beğendi - Osmanlı Saray Mutfağı: Adı üzerinde, saraylara layık bir lezzet. Fransız mutfağının temel soslarından olan beşamel sosun, közlenmiş patlıcanla harmanlanıp üzerine lokum gibi pişmiş, salçalı ve baharatlı kuzu etinin konmasıyla hazırlanan bu yemek, yabancı yemek eleştirmenlerinin favorisidir. Avrupa mutfağına göz kırpan o yumuşak patlıcan yatağı (beğendi) ile geleneksel Türk et pişirme sanatının birleşmesi, bu yemeği küresel bir başyapıt haline getiriyor.
4. Künefe - Hatay: Yemek sonrası tatlıya geçişte dünyanın en iddialı finallerinden biri. Yabancıların şerbetli tatlılara olan önyargısını yerle bir eden Künefe; tel kadayıfın arasına gizlenmiş o özel, tuzsuz peynirin ateşte erimesi ve üzerine dökülen sıcak şerbetle yapılan bir kontrast sanatıdır. Dışı çıtır çıtır, içi ise uzayan sıcacık bir peynir... Üzerine eklenen Antep fıstığı ve yanında sunulan kaymak, bu tatlıyı deneyen turistlerin ülkelerine döndüklerinde en çok aradıkları lezzet yapıyor.
3. Lahmacun - Güneydoğu Anadolu: Batı medyasının "Turkish Pizza" diyerek basitleştirmeye çalıştığı ama aslında pizzadan çok daha kompleks, ince ve çıtır bir ustalık eseri. İncecik açılmış hamurun üzerine özenle sürülmüş ince kıyım et, domates, maydanoz ve isot karışımı... Taş fırından çıktığı anda arasına bolca maydanoz konup, limon sıkılarak dürüm yapılan lahmacun, sokak lezzetleri kategorisinde yabancıların bir numaralı tercihi. O çıtırlık ve baharatın dengesi, onu bir kez tadan için vazgeçilmez kılıyor.
2. Cağ Kebabı - Erzurum: Klasik dik dönerin atası ve çok daha vahşi, odun ateşinde pişen versiyonu. Yatay bir şişe dizilmiş, soğan, karabiber ve reyhanla uzun süre marine edilmiş kuzu etinin meşe odunu ateşinde ağır ağır dönerek pişmesi... Ustanın o dışı nar gibi kızarmış eti özel bir şişe (cağ) geçirerek kesip sıcak sıcak servis etmesi, et sevdalısı turistler için adeta bir kutsal kase deneyimidir. Etin o isli tadı ve sulu dokusu, dünya çapındaki barbekü kültürlerinin çok ötesinde bir lezzet sunar.
1. İskender Kebap - Bursa: Ve zirvedeyiz! Türkiye denildiğinde akla gelen ilk, en görkemli ve yabancıların aklını başından alan o efsanevi tabak. Altında sıcacık pide parçaları, üzerinde yaprak gibi incecik kesilmiş döner eti, onun üzerinde şelale gibi akan o muhteşem domates sosu... Ve finalde, masaya geldiği an yanık kokusuyla ortamı saran, cızırdayan o efsanevi kızgın tereyağı banyosu. Kenarındaki serin yoğurtla dengelenen İskender, sadece bir yemek değil, bütün duyulara hitap eden kusursuz bir gastronomi operasyonudur. Binlerce yabancı gurmenin anketinde Türkiye'nin tartışmasız 1 numarasıdır.