Binlerce gurme yorumu tarandı: Yabancı turistlerin damağını çatlatan, Türkiye'nin en iyi 10 yöresel yemeği belli oldu

LEZZET ROTASINDA GERİ SAYIM BAŞLIYOR

10. Mıhlama (Kuymak) - Karadeniz: Listemize Karadeniz'in o bulutlu yaylalarından sıcak bir başlangıç yapıyoruz. Yabancı turistlerin "Turkish Cheese Fondue" (Türk Peynir Fondüsü) olarak adlandırdığı Mıhlama, basit malzemelerin nasıl bir şahesere dönüştüğünün en güzel kanıtı. Kaliteli Karadeniz tereyağının mısır unuyla kavrulması ve içine eriyip uzayan o enfes kolot peynirinin eklenmesiyle oluşan bu lezzet, özellikle yabancıların kahvaltı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiriyor. Ekmeği o sıcak tavaya bandırıp peynirin metrelerce uzamasını izlemek, onlar için yemeğin kendisi kadar büyüleyici bir görsel şölen.

9. Çiğ Köfte - Güneydoğu Anadolu: Başlangıçta "Çiğ et mi yiyoruz?" önyargısıyla yaklaşan yabancı turistlerin, bir kez tattıktan sonra müptelası olduğu efsanevi atıştırmalığımız. Günümüzde genellikle etsiz versiyonuyla (esmer bulgur, ceviz, nar ekşisi ve isotun o muazzam yoğrulma ritüeliyle) tüketilen çiğ köfte, vegan ve vejetaryen beslenen turistler için gerçek bir lezzet patlaması. Marulun içine sarılıp üzerine limon sıkılarak yenen bu acı-tatlı kombinasyon, baharatın sınırlarını zorlamayı seven yabancılardan tam not alıyor.

8. Mantı - Kayseri: Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi bir miras. Yabancıların "Turkish Ravioli" veya "Dumplings" olarak kıyasladıkları mantı, incecik açılmış hamur karelerinin içine hapsedilen baharatlı kıymanın ve üzerine gezdirilen o sarımsaklı yoğurt ile tereyağlı salça sosunun kusursuz uyumudur. Özellikle minnacık katlanmış Kayseri mantısı, yapımındaki o inanılmaz el emeği ve sabır nedeniyle turistlerin büyük saygısını kazanıyor. Yoğurdun o ferahlatıcı ekşiliği ile tereyağlı sosun zenginliği, Avrupa damak tadı için bile benzersiz bir deneyim sunuyor.