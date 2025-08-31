Bir anda sürüklenmeye başladılar: 106 düzensiz göçmen kurtarıldı ve yakalandı

İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçelerinde 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 7'si çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı bölgede lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20'si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 9'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.