Bir asırlık Fatma nine: Yeniden doğsam aynı hayatı yaşamak isterdim

01 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:52

Sivas'ta yaşayan 1924 doğumlu Fatma Ulucan, bir asırlık yaşıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Vefat eden eşini çok özlediğini söyleyen Fatma nine, bu yaşa kadar yaşamanın güzel bir şey olduğunu ifade etti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Fatmanur Akkişi'ye konuşan Fatma nine; 'Oğlum olmasa bana kim bakardı? Oğlumu çok seviyorum.' İfadelerini kullandı.

Sivas​ kent merkezi Kaleardı Mahallesi’nde yaşayan 1924 doğumlu Fatma nine, ilerleyen yaşıyla görenleri hayrete düşürüyor. Hayatının bir kısmı köyünde yaylalarda dolaşıp inek sağmayla geçiren Ulucan, evlendikten sonra kent merkezine taşınarak yeni bir hayat kurdu. Burada yaşamaya başlayan Ulucan, yıllar önce çok sevdiğini eşini kaybetti. Çok sevdiği eşinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 2 çocuk sahibi 100 yaşındaki Fatma nineye, evladı Muharrem Ulucan bakmaya başladı. Annesine gözü gibi bakan Muharrem Ulucan, Fatma ninenin yemeğini yediriyor dışarı çıkartıp gezdiriyor.

'GEÇMİŞE DÖNSEM HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEZDİM'

Fatma Ulucan, geçmişindeki hiçbir şeyi değiştirmek istemediğini ifade ederek, “Eskiden yaylalarda gezer eğlenirdim. Hayvanlarımız vardı inek sağardım. Eskiden köyde yaşardım. Gelin olana kadar köyde yaşardım. Evlendikten sonra eşim beni Sivas’a getirdi. Eşim beni çok severdi ben de onu severdim. En mutlu olduğum hatıralarımda hep eşim var. Onu çok özlüyorum. Şimdi oğlumla beraber yaşıyoruz. Bana çok iyi bakıyor. Şimdi hiçbir iş yapamıyorum. Eğilip doğrulamıyorum bile. Çorbayı çok severim. Geçmişe dönsem hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim” dedi.

OĞLU EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

“Oğlum olmasa bana kim bakardı” diyen Ulucan, "Eskiden zorluklar çekerdim. Şimdi çocuklarım bana bakıyor. Oğlum beni dışarı çıkartıyor. Gençlere iyiliği tavsiye ederim. Kalplerinden kötülüğü atmalarını tavsiye ederim. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek geldi. Bana çiçek getirdi. Kapımı açtı. Allah ondan razı olsun. Bu yaşa kadar yaşamak güzel bir şey. Çocuklarımın olması çok güzel bir şey. Oğlum olmasa bana kim bakardı? Allah ondan razı olsun." diye konuştu.