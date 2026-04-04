Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bir cümleyle başlıyor, binlerce liraya mal oluyor! İşte dolandırıcıların sık kullandığı senaryolar

Jandarma vatandaşları çeşitli senaryolarla tuzağa düşüren dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkat çekti. Özellikle yaşlıların çok kolay ağa düşürüldüğünü belirten ekipler yöntemleri sıralayarak yapılması gerekenlere karşı uyardı.

04.04.2026
18:02
04.04.2026
18:15

İl Komutanlığı ekipleri, kendilerini , asker ve olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.
Dolandırıcılar, kendilerini kamu görevlisi, hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp terör soruşturması, düşük faizli kredi, TOKİ kampanyası veya para iadesi gibi senaryolarla vatandaşları kandırmaktadır.
Vatandaşların tuzağa düşmesinin en büyük nedeni, dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtmasıdır.
Dolandırıcılık olaylarında, şüphelilerin GSM hatları ve para aktarılan banka hesapları tespit edilerek hesaba bloke konulması ve HTS kayıtlarının incelenmesi gibi yöntemlerle müdahale edilmektedir.
Vatandaşların, dolandırıcılık şüphesiyle karşılaştıklarında derhal aramayı sonlandırıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerekmektedir.
Jandarma, afiş ve broşür dağıtımı, bilgilendirici kısa mesajlar ve önleyici kolluk devriyeleri marifetiyle vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.
Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Bağlıca Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Süleyman Akkoç, yaptığı açıklamada, telefon dolandırıcılığını gerçekleştiren şüphelilerin genellikle kendisini kamu görevlisi, hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıttığını belirtti.

TUZAĞA DÜŞÜLMESİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ: KAMU GÖREVİ OLARAK TANITMALI

Dolandırıcıların insanları kandırmak için başvurduğu yalanları aktaran Akkoç, "Dolandırıcılar, tespit ettikleri vatandaşlara 'Adınız terör soruşturmasına karıştı, bankamızdan düşük faiz oranı ile kredi imkanı, TOKİ kampanyası çekilişine hak kazandınız, bankamızdan tarafınıza para iadesi yapılacak' şekilde senaryoları vatandaşlarımızı dolandırmak amacıyla kullanmaktadırlar." diye konuştu.

Akkoç, vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesinin en büyük nedenlerinden birinin, dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtması olduğunu, bu nedenle kişisel bilgilerini ve banka şifrelerini paylaştıklarını söyledi.

olayına ilişkin ihbarların ardından hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Akkoç, ilk olarak yaptıkları işlemleri şu şekilde anlattı:

"Dolandırıcılık suçları meydana geldiğinde dolandırıcılık olayının aydınlatılması amacıyla adli makamlardan alınan talimatlarla, şüpheli şahısların kullanmış olduğu GSM hattının kime ait olduğunu, dolandırılan paraların hangi banka hesabına aktarıldığını tespit ediyoruz. Sonrasında banka hesabına bloke konulması ile HTS kayıtlarının incelenmesi gibi yöntemleri kullanıyoruz."

Vatandaşların zamanında ihbarda bulunmamasının, olayların aydınlatılmasının önündeki engellerden biri olduğunu vurgulayan Akkoç, "Bu nedenle vatandaşlarımız böyle bir olayla karşılaştığında derhal aramayı yapan şüpheli ile görüşmeyi sonlandırmalı, akabinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak ilgili kolluk kuvvetinin olaya müdahale etmesini sağlamalıdır." dedi.

Vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Akkoç, şunları kaydetti:

"Bizler de kolluk kuvveti olarak vatandaşlarımızı dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme, bilinçlendirme amaçlı afiş ve broşür dağıtımını yapmakta, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ise afiş ve broşürlerin asılmasını sağlamaktayız. Ayrıca önleyici kolluk devriyeleri marifetiyle de özellikle yaşlı vatandaşlarımız ile birebir iletişim kurarak dolandırıcıların kullandığı taktik ve teknikler konusunda uyarılar yapmakta ve cep telefonlarına bilgilendirici kısa mesaj göndererek bilinçlendirme faaliyetleri icra etmekteyiz."

