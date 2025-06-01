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 | Selahattin Demirel

Kastamonu bu olayı konuşuyor! Bir haftada ikinci ayı saldırısı: Utanmasa ekmek isteyecek

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir ayı, bir hafta içinde ikinci kez bal kovanlarını parçaladı. Arı yetiştiricisi, ayı saldırılarından ötürü mağdur olduklarını belirterek "Utanmasa evin içine girip ekmek isteyecek." dedi ve yetkililere çözüm için çağrıda bulundu.

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Kastamonu bu olayı konuşuyor! Bir haftada ikinci ayı saldırısı: Utanmasa ekmek isteyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 21:11

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir hafta içerisinde ikinci kez ayılar bal kovanlarına saldırdı. Kış uykusundan uyandıktan sonra sık sık yerleşim yerlerine ve yollara inmeye başlayan ayılar, havaların ısınmasıyla bahçelere çıkartılan kovanlara saldırmaya başladı. Aynı hafta içerisinde ikinci kez arı kovanlarına saldıran ayı, 4 adet arı kovanını parçalayarak arıları telef etti.

"MAĞDURUZ"

Cide ilçesi Bağyurdu Mahallesi'ndeki bahçesine geldiğinde kovanların parçalandığını fark ettiğini söyleyen Süleyman Taçkin, birkaç gün önce ayının, ağabeyine ait 6 kovanı da parçaladığını ifade eti. Ayı saldırılarından dolayı mağdur olduklarını ifade eden Taçkin, "Ayı kovanların kilidini açamayınca altını kırarak parçalamış. Tüm balları ve yumurtalık çerçevelerini parçalamış. Bundan 4 gün önce de ağabeyimin evinin önüne gelmiş. Onun da 6 kovanını parçalamış.

Kastamonu bu olayı konuşuyor! Bir haftada ikinci ayı saldırısı: Utanmasa ekmek isteyecek

"UTANMASA EVİN İÇİNE GİRİP EKMEK İSTEYECEK"

Artık biz bundan dolayı mağduruz. Gece gündüz demeden de beklesek bizi fazlasıyla rahatsız etmeye başladı. Utanmasa evin içine girip ekmek isteyecek. Yetkililerden buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Geceleri nöbet tutmanın bir anlamı da yok. Gündüz de işimize bakamıyoruz. Tüm arıcılar mağdur. Kimse bu mağduriyetimizi gidermiyor. TARSİM de ayı saldırısını sigortalamıyor" dedi.

ETİKETLER
#saldırı
#kastamonu
#cide
#ayı
#Arı Kovanı
#Mağduriyet
#Tarsİm
#Yaşam
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