Bir ilimizde ormanlara giriş yasağı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangınlara sebep olan durumların da yaygınlaşma ihtimaline karşı Valilikler tedbir almaya başladı.

1 TEMMUZ-30 EYLÜL ARASI GEÇERLİ

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ormanlara giriş yasağı 1 Temmuz itibarıyla başlayacak ve 30 Eylül tarihine kadar sürecek. Orman ve tabiat parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece 10.00-20.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılabilecek.

Öte yandan, Abant Milli Parkı’nda ise bu saatler arasında sadece piknik tüpü kullanılabilecek. Orman ve tabiat parkları ile ormanlık yerlere yakın yerlerde orman yangınına sebep olabilecek havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddeler de yasaklandı.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda, her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanımı yasaktır" denildi.