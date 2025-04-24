Bir kadın daha katledildi! Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra da kendisini vurdu!

Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanmak aşamasında olan eş dehşet saçtı. Ayrı yaşadığı eşiyle konuşmak için bir araya gelen Cengiz Altınel çıkan tartışma üzerine önce eşini öldürdü sonra ise kendisini vurdu. İşte detaylar...

Samsun'da bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Cengiz Altınel, iki gün önce bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan ayrı yaşadığı eşi Pınar Altınel ile konuşmak istedi. İstasyonun restoran bölümünde gerçekleşen buluşmada, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Ardından silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından lokantada detaylı çalışma yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.