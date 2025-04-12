Bir kadın daha vahşice öldürüldü! 8 aylık hamile eşini katletti!

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Yürek yakan bir haber de Malatya'dan geldi. 22 yaşındaki 8 aylık hamile Beste Kızılay isimli genç kadın eşi tarafından başından tabanca ile vurularak vahşice öldürüldü. İşte kan donduran olayın detayları...

Kan donduran olay Malatya'da meydana geldi. Yürekleri yakan olayda 25 yaşındal, A.K. isimli şahıs, ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma yaşandı. Tartışma giderek büyüyünce cani koca hamile eşine tabanca ile ateş açtı.

TALİHSİZ KADIN BAŞINDAN VURULDU

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan genç kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamile eşini öldüren A.K. gözaltına alınırken talihsiz kadının cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.