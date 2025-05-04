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 | Selahattin Demirel

Bir kuzuyla büyüttüğü sürüsünü sabah korkunç halde buldu! Olayı gözyaşları içinde anlattı

Kırıkkale'de kurtların saldırısına uğrayan küçükbaş sürüsünde 24 hayvan telef oldu. Hayvancılıkla uğraşan Fatma Taşdemir, çok büyük zarara uğradıklarını belirterek "Bu sürüyü bir kuzuyla çoğalttım, hepsi evladım gibiydi." dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 19:07

Bahşılı ilçesine bağlı Çayır Yaylası'nda hayvan yetiştiriciliği yapan Remzi ve Fatma Taşdemir çiftinin gece ağılda bıraktığı sürü, sabah saatlerinde telef olmuş halde bulundu. 24 koyunun öldüğü, 7’sinin ise yaralandığı olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, telef olan küçükbaş hayvanlar üzerinde inceleme yaptı.

Bir kuzuyla büyüttüğü sürüsünü sabah korkunç halde buldu! Olayı gözyaşları içinde anlattı

"BU SÜRÜYÜ BİR KUZUYLA BÜYÜTTÜM"

Ekonomik geçimini hayvancılıkla sürdüren Fatma Taşdemir, yaşanan olayı gözyaşları içinde anlattı. Taşdemir, "Ben burada 4 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Akşam evime gidiyorum, eşim burada kalıyor. Sabah geldiğimde kurtlar ağıla girmiş. Zararımız çok büyük. Çok üzgünüm. Bu sürüyü bir kuzuyla büyüttüm. Kurbanlık olarak sattıklarım oldu ama kalanlarını adım adım çoğalttım. Hepsinin adı vardı, Hacivat, Karagöz, Sürmeli. İçlerinde 11 tane küçük kuzu vardı, korkudan çatlayıp ölmüşler" dedi.

Bir kuzuyla büyüttüğü sürüsünü sabah korkunç halde buldu! Olayı gözyaşları içinde anlattı

"BU HAYVANLAR EVLAT GİBİYDİ"

Eşinin inşaatlarda çalıştığını ve ailenin geçimini koyunlardan sağladığını ifade eden Taşdemir, "Eşimden bile kıskanıyordum, ben bakıyordum. Bu hayvanlar benim için evlat gibiydi. Televizyonum yok, komşum yok. Sosyal hayatım hiç yok. Tek uğraşım bu koyunlardı. Eşim daha yeni emekli oldu, üniversite okuyan bir çocuğum var. Başka hiçbir şeyim yok" diye konuştu.

Bir kuzuyla büyüttüğü sürüsünü sabah korkunç halde buldu! Olayı gözyaşları içinde anlattı

Remzi Taşdemir ise gece ağılı kontrol ettiğini belirterek, "Akşam davarı koyduk. Gece saat 3 gibi yokladım, hepsi yatıyordu. Sabah geldiğimde ağıla kurtlar girmiş, 24 koyun ölmüş, 7’si yaralı. Çok üzgünüz" dedi.

ETİKETLER
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