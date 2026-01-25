Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

Ocak 25, 2026 09:00
1
Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

Radyoda tesadüfen çalan eski bir şarkı, markette duyduğunuz o tanıdık melodi... Ve bir anda 2026 yılından kopup, 15 yıl öncesine, lise koridorlarına, ilk aşkınızın yanına veya o unutulmaz yaz tatiline ışınlanırsınız. Gözünüzün önünde o anın görüntüleri canlanır, hatta o günkü parfümün kokusunu bile alırsınız. Hiçbir fotoğraf albümü, hiçbir video kaydı, müzik kadar güçlü bir "zaman makinesi" etkisi oluşturamaz. Peki, beynimiz neden şarkıları ve anıları birbirine bu kadar sıkı düğümlüyor? Nörobilimcilerin "Müzikal Otobiyografik Hafıza" dediği bu fenomen, sadece duygusal bir tepki değil, beynin anatomik yapısının bir mucizesidir.

2
Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

Müzik dinlemek, beynin neredeyse tamamını aynı anda çalıştıran nadir aktivitelerden biridir. Ancak müziğin hafıza ile olan ilişkisi, beynin "Medial Prefrontal Korteks" bölgesinde saklıdır. Bu bölge, hem müziği işleyen hem de anıları depolayan merkezlerin tam kavşağında yer alır. Bir şarkıyı dinlediğinizde, beyniniz sadece melodiyi duymaz; o şarkıyı ilk dinlediğinizde (veya en çok dinlediğiniz dönemde) hissettiğiniz duyguları, ortamı ve kişileri de paket halinde geri çağırır. Buna bilim dünyasında "Reminiscence Bump" (Hatırlama Tümseği) denir. Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde (12-22 yaş arası) dinlediğimiz şarkıların üzerimizdeki etkisi, hayatımızın geri kalanındaki tüm şarkılardan daha güçlüdür.

3
Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

NEDEN EN ÇOK GENÇLİK ŞARKILARI?

Babalarımızın "Nerede o eski şarkılar" demesi veya sizin 2000'ler Türkçe Pop çaldığında kendinizden geçmeniz tesadüf değildir. Nörobilime göre 12 ile 22 yaş arası, beynin gelişiminin en hızlı olduğu, hormonların (duyguların) zirve yaptığı ve kimliğimizin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde yaşadığımız her şey (ilk öpücük, ilk ayrılık, mezuniyet, üniversite) beynimize çok derin kazınır.

O yıllarda dinlediğimiz şarkılar, bu yoğun duygusal anıların "arka fon müziği" olur. Beyin, o dönemdeki yüksek nöral plastisite (şekillenebilirlik) sayesinde, o şarkıları kimliğimizin bir parçası haline getirir. Bu yüzden 40 yaşına da gelseniz, lise yıllarında dinlediğiniz o şarkı çaldığında, beyniniz o günkü "genç ve heyecanlı" halinize format atar.

4
Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

BEYNİN KİMYASAL REAKSİYONU

Tanıdık ve sevilen bir eski şarkıyı duymak, beyinde iki aşamalı bir kimyasal reaksiyon başlatır:

  1. Dopamin (Haz): Şarkının giriş müziğini duyduğunuz an, beyin "Ben bunu biliyorum ve seviyorum" diyerek ödül merkezini uyarır ve dopamin salgılar. Bu, anlık bir mutluluk ve enerji verir.
  2. Oksitosin ve Serotonin (Bağlılık ve Huzur): Şarkı devam ettikçe ve anılar canlandıkça, "bağlılık hormonu" oksitosin devreye girer. Bu, kendinizi o anılara ait ve güvende hissetmenizi sağlar. Nostalji, aslında beynin kendini sakinleştirme ve "evde hissetme" yöntemidir.

Stresli, üzgün veya yalnız hissettiğimizde elimizin hep "eski şarkılara" gitmesi bundandır. Bilinmeyen yeni bir şarkı beyin için "işlem yapılması gereken yeni veri" iken, eski şarkı "konfor alanı"dır.

5
Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

DEMANS VE ALZHEIMER HASTALARINDAKİ MUCİZE

Müziğin hafıza üzerindeki bu yıkılmaz etkisi, tıpta da kullanılmaktadır. İleri derece Alzheimer hastaları, ailelerini bile tanıyamazken veya konuşma yetilerini kaybetmişken, gençliklerinde dinledikleri bir şarkı açıldığında, şarkının sözlerini eksiksiz söyleyebilir ve ritim tutabilirler.

Bunun nedeni, beynin "Müzikal Hafıza" bölgesinin, Alzheimer'ın oluşturduğu yıkımdan en son etkilenen bölge olmasıdır. Hastalık diğer anıları silse de, müzikle kodlanmış anılar derinlerde saklı kalır. Müzik, o hastalar için sisli zihinlerinde açılan geçici bir pencere gibidir; o pencereden bakıp eski günleri net bir şekilde görebilirler.

6
Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

"SOUNDTRACK" ETKİSİ

Hayatımız aslında sessiz bir film değil, bir müzikaldir. Her birimizin zihninde, belirli dönemlere ait klasörler vardır. "2024 Yazı", "Üniversite Yılları", "Ayrılık Acısı"... Bu klasörlerin her birinin kapağında bir şarkı resmi vardır. Bir şarkıyı dinleyip hüzünlendiğinizde veya sebepsizce gülümsediğinizde, aslında sadece notaları dinlemiyorsunuz. O şarkının içine hapsettiğiniz eski "Siz" ile buluşuyorsunuz. O yüzden bazen bir şarkı, 3 dakikalık bir mp3 dosyası değil, 3 dakikalık bir zaman yolculuğudur.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.