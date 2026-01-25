Bir şarkı duyunca neden yıllar öncesine ışınlanıyoruz? Aslında sebebi çok ilginçmiş

NEDEN EN ÇOK GENÇLİK ŞARKILARI?

Babalarımızın "Nerede o eski şarkılar" demesi veya sizin 2000'ler Türkçe Pop çaldığında kendinizden geçmeniz tesadüf değildir. Nörobilime göre 12 ile 22 yaş arası, beynin gelişiminin en hızlı olduğu, hormonların (duyguların) zirve yaptığı ve kimliğimizin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde yaşadığımız her şey (ilk öpücük, ilk ayrılık, mezuniyet, üniversite) beynimize çok derin kazınır.

O yıllarda dinlediğimiz şarkılar, bu yoğun duygusal anıların "arka fon müziği" olur. Beyin, o dönemdeki yüksek nöral plastisite (şekillenebilirlik) sayesinde, o şarkıları kimliğimizin bir parçası haline getirir. Bu yüzden 40 yaşına da gelseniz, lise yıllarında dinlediğiniz o şarkı çaldığında, beyniniz o günkü "genç ve heyecanlı" halinize format atar.