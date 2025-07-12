Bir ucu Aydın, diğer ucu Muğla’da! 60 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Aydın-Muğla karayolu öğle saatlerinde büyük bir araç yoğunluğuna sahne oldu. Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden yola çıkan binlerce araç karayolunda 60 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

TRAFİK MUĞLA GİRİŞİNE KADAR SÜRDÜ

Çine çıkışında oluşan uzun kuyruklar, Muğla girişindeki Yatağan ilçesinde de devam etti. Özellikle Yatağan ile Menteşe ilçesi arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen akış, sürücülere zor anlar yaşattı.



İzmir, Manisa ve Aydın'dan günübirlik tatil için gelen sürücülere İstanbul, Bursa, Ankara gibi illerden Muğla’ya tatile gelen tatilciler ile birleşince karayolunda araçlar hareket etmekte zorlandı.