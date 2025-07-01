Birçok şehir sıcaktan kavrulurken onlar soba yakıyor! Kış yeniden geldi

Türkiye’nin genelinde hava sıcaklıkları yükseldi, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller sıcaklarla kavruldu. Temmuz ayında birçok ilde sıcaklar bastırıyorken Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kış geri geldi.

HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.

SOBA YAKIYORLAR

Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.

