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 | Murat Makas

Bisiklet kullanırken 18 bin lira ceza yedi, polisin cevabı net oldu: Bu şekilde eşek bile kullanamazsın

Bolu'da gece saatlerinde alkollü bisiklet süren bir kişi polis ekiplerine yakalandı. Elektrikli bisiklet kullanan sürücüye 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, ceza yazılmasına tepki gösterince polis, "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:23

Bolu’da gece saatlerinde Alpagut Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı mevkiinde ilginç bir olay meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle kanal yolu üzerinde seyir halinde olan Salih K. isimli sürücü, polis kontrol noktasını görünce yol kenarındaki dubalara tekme attığı iddia edildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan Salih K. uzun uğraşlar sonucu kimliğini ibraz etti. Sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Salih K.’nın daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Bisiklet kullanırken 18 bin lira ceza yedi, polisin cevabı net oldu: Bu şekilde eşek bile kullanamazsın

"ALKOLLÜ EŞEK BİLE KULLANAMAZSIN"

Polis ekiplerine, ‘Bana ceza yazamazsınız bisiklet kullanıyorum’ diye söylemde bulunan Salih K. cezadan kaçamadı. Alkollü hiçbir aracın kullanılamayacağını söyleyen trafik polisleri "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.

Bisiklet kullanırken 18 bin lira ceza yedi, polisin cevabı net oldu: Bu şekilde eşek bile kullanamazsın

Salih K.’ya, alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullandığı gerekçesiyle 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıs, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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ETİKETLER
#trafik cezası
#elektrikli bisiklet
#Alkollü Araç Kullanımı
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#Yaşam
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