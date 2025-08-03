Bisikletten düşen çocuk felaketi yaşadı: Direksiyon bacağına saplandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gamzeli Sokak'ta A.Y isimli çocuk zeminin kaygan olduğu öğrenilen yolda dengesini kaybederek düştü.

Kaza sırasında savrulan çocuğun bacağına bisikletin metal direksiyonu saplandı. Baldır bölgesindeki parçanın çıkarılması için bölgeye itfaiye de çağrıldı.

Olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bisikletin direksiyon bölümünü gövdeden ayırdı. Baldırındaki metal parça ile birlikte ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.