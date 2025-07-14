Bitlis merkezli 6 ilde büyük operasyon! Çok sayıda tabanca ve harita ele geçirildi

Bitlis merkezli Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı. . Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve harita ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Polis Bitlis merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Bitlis merkezli Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE HARİTA ELE GEÇİRİLDİ

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 6'sı da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, para sayma makinesi, dedektör, 2 hilti-karot parçası, çok sayıda fişek, kazma, kürek, balyoz, el tipi makara vinç ve çok sayıda harita ele geçirildi.